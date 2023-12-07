Посадивших самолет из Сочи в поле пилотов решили уволить. Жена одного из них обратилась к Путину

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  • Самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области © фото предоставлено авиакомпанией «Уральские авиалинии»
    Самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области © фото предоставлено авиакомпанией «Уральские авиалинии»

По информации СМИ, пилотов, которые посадили самолет в поле, попросили уволиться. В сети появилось письмо супруги одного из них Путину

Как пишут «Известия», пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова попросили уволиться из «Уральских авиалиний». Об этом журналистам рассказали родственники членов экипажа.

Чуть позже СМИ опубликовали письмо жены второго пилота Эдуарда Семенова. Анна обратилась к Владимиру Путину с просьбой оценить, насколько справедливо в такой ситуации вынуждать пилотов уволиться. Женщина рассказала, почему экипаж принял решение сажать самолет в поле, и подчеркнула, что пилоты спасли жизни людей. Также в письме супруга пилота пишет, что на Земле нет людей, которые не ошибаются.

Полный текст письма опубликовали коллеги из MSK1.RU. Можно прочесть здесь.

Напомним, 12 сентября 2023 года самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области. На борту Airbus A320 находились 161 пассажир и 6 членов экипажа. Погибших нет. В телеграм-канале «Уральских авиалиний» в день происшествия экипаж благодарили за профессионализм.

Как недавно писали Юга.ру, краснодарский аэропорт опроверг слухи о скором открытии. Подробности можно прочитать здесь.

Авиация Происшествия Сочи

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