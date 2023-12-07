Посадивших самолет из Сочи в поле пилотов решили уволить. Жена одного из них обратилась к Путину

По информации СМИ, пилотов, которые посадили самолет в поле, попросили уволиться. В сети появилось письмо супруги одного из них Путину

Как пишут «Известия», пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова попросили уволиться из «Уральских авиалиний». Об этом журналистам рассказали родственники членов экипажа.

Чуть позже СМИ опубликовали письмо жены второго пилота Эдуарда Семенова. Анна обратилась к Владимиру Путину с просьбой оценить, насколько справедливо в такой ситуации вынуждать пилотов уволиться. Женщина рассказала, почему экипаж принял решение сажать самолет в поле, и подчеркнула, что пилоты спасли жизни людей. Также в письме супруга пилота пишет, что на Земле нет людей, которые не ошибаются.

Полный текст письма опубликовали коллеги из MSK1.RU. Можно прочесть здесь.