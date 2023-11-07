В Краснодарском крае только 40% семей могут позволить себе снять жилье

В регионе только 40,2% семей с двумя детьми могут позволить себе снять квартиру. Для этого общий доход должен составлять минимум 89,2 тыс. рублей.

Республика Адыгея оказалась на 71-м месте. Там снять квартиру могут позволить лишь 38,7% семей с минимальным заработком 73,3 тыс. рублей. На 72-м — Севастополь с показателям 38,6% и не менее 98,8 тыс. рублей. Крым занимает 80-ую строчку рейтинга. В республике могут позволить аренду жилья 22,4% семей с суммарным доходом не менее 93,1 тыс. рублей.

Лидерами по доступности аренды являются Кемеровская область (70,25), Санкт-Петербург (68,3%) и Татарстан (65,8%). Замыкают рейтинг «РИА Новости» Ингушетия (16,8), Дагестан (15,8) и Кабардино-Балкария (13,1).

Как писали Юга.ру, спрос на элитные коттеджи в сочинской Красной Поляне за январь-октябрь 2023 года вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Минимальный бюджет сделок на покупку домов в этом сегменте составляет около 40 млн рублей, средний чек — 60-70 млн рублей.