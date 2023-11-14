Средний ежемесячный доход жителя Краснодарского края приближается к 50 тыс. рублей — Краснодарстат
По оценкам Краснодарстата жители Кубани за два квартала текущего года заработали в среднем больше денег, чем за аналогичный период 2022 года
Из данных Краснодарстата следует, что в среднем житель Краснодарского края в первом квартале 2023 года зарабатывал 44 тыс. 510 рублей за месяц. Во втором квартале — 49 тыс. 342 рубля.
Так, по оценке аналитиков ведомства, за первый квартал 2023 года жители края в сумме получили доход в 777 млрд 65 млн рублей, во втором полугодии — 861 млрд 415 млн рублей.
Таким образом, по оценке Краснодарстата, жители Кубани стали зарабатывать примерно на 7% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
При этом региональные СМИ со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza пишут, что ежемесячные расходы кубанцев во втором квартале 2023 года выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По их данным, в среднем в регионе один член семьи тратит в месяц 21 тыс. 600 рублей. Там добавили, что в среднем по России расходы на одного человека в среднем выросли на 7%.
Недавно Юга.ру писали, что, по данным рейтинга аналитиков РИА Новости, в Краснодарском крае только 40% семей могут позволить себе снять жилье.