Краснодарцы могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Почтовый ящик для писем Деду Морозу в Великий Устюг установили на краснодарском главпочтамте

Его можно найти по адресу улица Рашпилевская, 60. Отправить письмо новогоднему волшебнику можно также из любого почтового отделения Краснодара по 31 декабря включительно.

На конверте необходимо написать: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу. Обещают, что письмо дойдёт до резиденции в течение недели. В 2022 году краснодарцы отправили ему около 10 тыс. писем.

Кроме того, возле Дворца искусств «Премьера» на улице Стасова, 175 оборудовали традиционную «Почту Деда Мороза». Новогоднее почтовое отделение будет работать по 25 декабря включительно.

Как писали Юга.ру, «Поезд Деда Мороза» до 13 января 2024 года посетит 83 российских города с развлекательной программой и кукольным театром.