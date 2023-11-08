«Поезд Деда Мороза» посетит 83 города России. Краснодара среди них нет, а какие есть?
«Поезд Деда Мороза» до 13 января 2024 года посетит 83 российских города с развлекательной программой и кукольным театром
В путешествие по России Дед Мороз отправится поездом 11 ноября из Великого Устюга. Оно продлится 64 дня до 13 января 2024 года. Передвижная резиденция проедет около 32 тыс. километров, сообщает пресс-служба «РЖД».
«С каждым годом расширяется география курсирования поезда, добавляются новые интерактивы, увеличивается состав поезда, добавляются новые уникальные вагоны. Новинкой в этом сезоне является вагон «кукольный театр», внутри которого воссоздан полноценный театр, с бархатными креслами, декорациями, лепниной на потолке», — рассказал замгендиректора «РЖД» Иван Колесников.
«Поезд Деда Мороза» ежегодно обновляется и пополняется новыми развлекательными вагонами.
В этом году в составе:
- паровоз во главе поезда, украшенный гирляндами из фонариков;
- «вагон-приемная» Деда Мороза;
- вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов;
- вагоны для проведения представлений;
- «вагон-лавка» с тематическими сувенирами;
- «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий;
- спальные вагоны.
Во время стоянок посетителей поезда, помимо основных развлечений, ждет отдельная программа по билетам с Дедом Морозом, квестом и чаепитием. Также можно приобрести отдельный билет на кукольный спектакль.
Дед Мороз посетит 83 города России, однако в южные города он не поедет. В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону поезд останавливаться не будет. Вот его подробный маршрут:
Купить билеты можно сайте «РЖД» в спецразделе «Поезд Деда Мороза», а ознакомиться с программой мероприятий, посмотреть расписание и ответы на основные вопросы здесь.
Напомним, что РЖД введет новый график движения поездов по всей России. Новые рейсы запустят в сторону Черного моря и Северного Кавказа.
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