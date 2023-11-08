«Поезд Деда Мороза» посетит 83 города России. Краснодара среди них нет, а какие есть?

«Поезд Деда Мороза» до 13 января 2024 года посетит 83 российских города с развлекательной программой и кукольным театром

В путешествие по России Дед Мороз отправится поездом 11 ноября из Великого Устюга. Оно продлится 64 дня до 13 января 2024 года. Передвижная резиденция проедет около 32 тыс. километров, сообщает пресс-служба «РЖД».

«С каждым годом расширяется география курсирования поезда, добавляются новые интерактивы, увеличивается состав поезда, добавляются новые уникальные вагоны. Новинкой в этом сезоне является вагон «кукольный театр», внутри которого воссоздан полноценный театр, с бархатными креслами, декорациями, лепниной на потолке», — рассказал замгендиректора «РЖД» Иван Колесников.



«Поезд Деда Мороза» ежегодно обновляется и пополняется новыми развлекательными вагонами.



В этом году в составе:

паровоз во главе поезда, украшенный гирляндами из фонариков;

«вагон-приемная» Деда Мороза;

вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов;

вагоны для проведения представлений;

«вагон-лавка» с тематическими сувенирами;

«вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий;

спальные вагоны.

Во время стоянок посетителей поезда, помимо основных развлечений, ждет отдельная программа по билетам с Дедом Морозом, квестом и чаепитием. Также можно приобрести отдельный билет на кукольный спектакль.