Погода в Краснодаре на неделю: будет холодно и мокро

4 и 5 декабря в Краснодаре резко похолодает, потом немного потеплеет, но начнутся дожди

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 4 декабря, в краевом центре температура воздуха понизится до 10…12°. Днем ожидается небольшой дождь и порывы ветра до 15 м/с.

Во вторник резко станет еще холоднее: 0…+5° днем и до -3° ночью. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночь со вторника на среду ожидается самым холодным отрезком времени за неделю — до -5°. С этого момента в Краснодаре начнет постепенно теплеть. Днем 6 декабря будет 2…7°.