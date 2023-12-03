Погода в Краснодаре на неделю: будет холодно и мокро

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

4 и 5 декабря в Краснодаре резко похолодает, потом немного потеплеет, но начнутся дожди

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 4 декабря, в краевом центре температура воздуха понизится до 10…12°. Днем ожидается небольшой дождь и порывы ветра до 15 м/с.

Во вторник резко станет еще холоднее: 0…+5° днем и до -3° ночью. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночь со вторника на среду ожидается самым холодным отрезком времени за неделю — до -5°. С этого момента в Краснодаре начнет постепенно теплеть. Днем 6 декабря будет 2…7°.

Разрушительная красота:

Как утверждает Гисметео, постепенное потепление продолжится до субботы, когда температура достигнет 10°. Однако вместе с потеплением придут и дожди — чем ближе к концу недели, тем более обильные. На уикенд синоптики прогнозируют настоящие ливни — 16-17 миллиметров осадков в сутки.

Напомним, что в Лазаревском до сих пор продолжается ремонт железной дороги, размытой «штормом века» 26 ноября.

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Погода в Краснодаре на неделю: будет холодно и мокро
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