В Сочи восстанавливают поврежденную железную дорогу. РЖД поделились кадрами с места работ

Пресс-служба РЖД рассказала о восстановлении железной дороги в Лазаревском районе Сочи, которую повредил ураган на Черноморском побережье

Предыстория: 26 ноября в Лазаревском районе Сочи «шторм века» повалил деревья на ЖД пути. На данном участке повредились ЛЭП, а движение поездов было приостановлено. Пассажиры полдня провели в стоящих вагонах без запасов еды и воды.



27 ноября железнодорожники восстановили движение по одному пути, а 28 ноября — график задержавшихся поездов, их количество снизилось до 17.

1 декабря пресс-служба РЖД сообщила, что в Сочи в районе станции «Лазаревская» специалисты восстановили 115 метров ЖД путей. Железнодорожники продолжают укреплять береговую линию.



На поврежденном участке установили 153 железобетонных «ежей», о которые будут разбиваться волны. Это должно уберечь прибрежную инфраструктуру.



