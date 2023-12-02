В Сочи восстанавливают поврежденную железную дорогу. РЖД поделились кадрами с места работ

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/4121
    © Скриншот из телеграм-канала «Телеграмма РЖД» https://t.me/telerzd/4121

Пресс-служба РЖД рассказала о восстановлении железной дороги в Лазаревском районе Сочи, которую повредил ураган на Черноморском побережье

Предыстория: 26 ноября в Лазаревском районе Сочи «шторм века» повалил деревья на ЖД пути. На данном участке повредились ЛЭП, а движение поездов было приостановлено. Пассажиры полдня провели в стоящих вагонах без запасов еды и воды.

27 ноября железнодорожники восстановили движение по одному пути, а 28 ноября — график задержавшихся поездов, их количество снизилось до 17.

Разрушительная красота:

1 декабря пресс-служба РЖД сообщила, что в Сочи в районе станции «Лазаревская» специалисты восстановили 115 метров ЖД путей. Железнодорожники продолжают укреплять береговую линию.

На поврежденном участке установили 153 железобетонных «ежей», о которые будут разбиваться волны. Это должно уберечь прибрежную инфраструктуру.

Как писали ранее Юга.ру, власти Сочи планируют отреставрировать Морской вокзал.

Железная дорога Погода Поезда РЖД Сочи

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