В Белореченске вырастили тыкву весом 566 килограмм

Выращенная в Белореченске тыква по имени Маня заняла второе место на международном конкурсе гигантской бахчевой продукции

В Москве завершился международный конкурс «Агро-баттл», по ходу которого бахчеводы соревнуются, кто вырастит наиболее крупный плод той или иной сельскохозяйственной культуры.

Серебряную медаль конкурса завоевала фермер из Белореченска Елена Агафонова. Выращенная ею тыква сорта «Атлантический гигант» весила 566,5 килограмм. Маня (так фермер назвала свою тыкву) уступила победителю чуть менее 25 кг.

Как сообщает «Россия. Кубань», помимо тыквы Мани Белореченск на «Агро-баттле» представляли тыква Таня (522 кг) и тыква Олеся (446 кг). Их вырастили, соответственно, дочь Елены Агафоновой Лина и Армен Кулахсзян (он также отправил на конкурс гигантский арбуз и гигантский кабачок, вес и имена которых не уточняются).