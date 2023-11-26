В Сочи собирают урожай авокадо

Предпринимательница из Сочи рассказала журналистам об урожае авокадо на своей плантации

В СМИ появилась информация о том, что в Сочи в ноябре собирают урожай авокадо. Как пишет «Кубань Информ», на курорте фрукт выращивают только на одной плантации. О том, как идут дела, журналисты спросили у владелицы сада Василисы Самохиной и селекционера Юрия Политаева.

Фермеры рассказали, что с дерева в среднем собирают до 15 кг авокадо, в хороший сезон — до 25 кг. А каждый плод весит около 200 граммов. Косточки для старта аграрии когда-то привезли из Мексики, плодоносят деревья уже 10 лет.

Как уточнил селекционер, фрукт надо высаживать парами, чтобы рядом с женским деревом росло мужское. Урожай при этом приносит только женское дерево, а за опыление отвечают пчелы.

Фермеры работают над новыми сортами авокадо, более приспособленными под местный климат, и хотят в будущем видеть растение и в других садах Сочи.