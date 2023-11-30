В Ростове-на-Дону отметят «Слоноуин»

О празднике сообщила пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка. Всемирный день слонов, 30 ноября, отмечается в России ежегодно.

«Учитывая, что численность этих величественных животных быстро сокращается, зоологи инициировали этот праздник с целью просвещения людей», — рассказали в учреждении.

Специалист Ирина Лев поделится интересными фактами о жизни индийских слонов Юмы, Синты и Ситары. Также она проведет показательное кормление животных.



Мероприятие начнется в 13:00 в зимнем павильоне слонов по адресу: Ростов-на-Дону, улица Зоологическая, 3.

Напомним, что в Краснодарском крае поселились 23 европейские лани.



Как писали ранее Юга.ру, животным сочинского нацпарка сделали прививку от бешенства, спрятав в лесу 10 тыс. котлет.