Посетители «Пятёрочки» собрали больше 900 кг корма для бездомных животных

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с банком еды «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты» провели дополнительный сбор корма для животных из приютов

Благотворительная акция прошла в 70 магазинах «Пятёрочка» в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Геленджике, Волгограде, Новосибирске, Костроме, Пскове, Владимире, Азове и Ульяновске. В ходе проекта собрали более 900 кг корма для пяти приютов — во Пскове (два заведения), в Ростове-на-Дону, Владимире и Ижевске.

В преддверии Всемирного дня домашних животных (30 ноября), в 70 магазинах «Пятёрочка» установили обновленные стационарные короба для сбора корма бездомным животным. Цель акции — привлечь внимание к проблеме бездомных животных и дать возможность каждому помочь им. «Корзина доброты» объединяет усилия организаций и людей для обеспечения достойной жизни бездомных животных.

Каждый гость торговой сети мог приобрести сухие корма или консервы для собак и кошек и оставить их в специальных коробах в закассовой зоне магазинов. Волонтёры банка еды «Русь» с 24 по 25 ноября дежурили рядом с коробами, рассказывали гостям «Пятёрочки» о «Корзине доброты» и предлагали им помочь животным из приютов.  

По мере наполнения коробов волонтеры благотворительного фонда проводили инвентаризацию всех пожертвованных продуктов и передавали их в локальные приюты.

Ранее короба для кормов уже установили в магазинах торговой сети в Москве и Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Волгограде, Саратове, Челябинске, Ижевске и Новосибирске. За все время работы проекта (с 2020 года) удалось собрать более 25,4 тонн кормов для 14 приютов страны.

Много слёз и маленькие чудеса:

«Мы видим огромный потенциал в таких социальных акциях как «Корзина доброты», поэтому с радостью продолжаем развивать данное направление. «Пятёрочка» верит, что подобная форма благотворительности доступна каждому и не оставит равнодушными гостей магазинов, которые захотят помочь бездомным животным, немного улучшив их жизнь. Надеемся, что, присоединившись к акции, мы вместе сможем сделать мир добрее и лучше для наших четвероногих друзей», — комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич. 

Предновогоднее время — идеальный период для хороших дел и помощи, которую часто откладывают. Собрали подборку благотворительных фондов и организаций, которые регулярно нуждаются в пожертвованиях. 

«Пятёрочка» Благотворительность Деньги Животные

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