В Краснодарском крае в июле 2024 года вырастут цены на газ
Власти Кубани утвердили новые тарифы на газ для населения. Стоимость ресурса вырастет летом 2024 года
Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края вышел 29 ноября. На сайте администрации региона документ появился 30 ноября, на это обратил внимание «Ъ-Кубань».
В июле 2024 года тарифы на газ от ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» вырастут примерно на 10%. В Краснодаре стоимость кубометра увеличат до 7,14 рублей, в Славянском районе — до 7,71, в Усть-Лабинском — до 7,68 рублей. В остальных районах кубометр газа будет стоить 8,34 рублей.
Вчера, 14:28Баба Мороз, немой киллер, королевство зверей
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 30 ноября
Вчера, 10:10Потеряли доступ к данным, а хакеры требуют выкуп?
Как защитить бизнес от «шифровальщиков» (вирусов-вымогателей)
29 ноября, 08:25Хиты k-pop, Майкл Джексон против QUEEN, рейв-фестиваль
10 главных культурных событий зимы 2023-2024 в Краснодаре