В Краснодарском крае в июле 2024 года вырастут цены на газ

Власти Кубани утвердили новые тарифы на газ для населения. Стоимость ресурса вырастет летом 2024 года

Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края вышел 29 ноября. На сайте администрации региона документ появился 30 ноября, на это обратил внимание «Ъ-Кубань».

В июле 2024 года тарифы на газ от ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» вырастут примерно на 10%. В Краснодаре стоимость кубометра увеличат до 7,14 рублей, в Славянском районе — до 7,71, в Усть-Лабинском — до 7,68 рублей. В остальных районах кубометр газа будет стоить 8,34 рублей.