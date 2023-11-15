Российские ученые заявили о создании вина для похудения. Что об этом думает диетолог?

«Близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на разработчиков.

В публикации указано, что ученые взяли за основу винный материал и путем ферментации грибом Eurotium cristatum и с помощью биодобавок придали напитку полезные свойства.

Также сообщается, что такое вино положительно влияет на поджелудочную железу и полезно для людей, склонных к диабету. По данным ученых, напиток активирует жировой обмен и способствует похудению. При этом, как пишет газета, в напитке сохранили вкус, аромат и крепость вина.

Может ли вино способствовать снижению веса, Юга.ру спросили у врача гастроэнтеролога-диетолога Елены Краснопеевой. По ее мнению, информации о продукте слишком мало, чтобы делать выводы. Из публикации СМИ непонятно, содержит ли напиток алкоголь и сахар, каков вообще его состав. В частности, вино не будет полезным для поджелудочной, если алкоголь в нем все-таки есть.