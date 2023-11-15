Российские ученые заявили о создании вина для похудения. Что об этом думает диетолог?
Российский биотехнологический университет заявил о создании вина, которое способствует снижению веса
«Близкий к вермуту винный напиток, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу», — пишет «Газета.ру» со ссылкой на разработчиков.
В публикации указано, что ученые взяли за основу винный материал и путем ферментации грибом Eurotium cristatum и с помощью биодобавок придали напитку полезные свойства.
Также сообщается, что такое вино положительно влияет на поджелудочную железу и полезно для людей, склонных к диабету. По данным ученых, напиток активирует жировой обмен и способствует похудению. При этом, как пишет газета, в напитке сохранили вкус, аромат и крепость вина.
Может ли вино способствовать снижению веса, Юга.ру спросили у врача гастроэнтеролога-диетолога Елены Краснопеевой. По ее мнению, информации о продукте слишком мало, чтобы делать выводы. Из публикации СМИ непонятно, содержит ли напиток алкоголь и сахар, каков вообще его состав. В частности, вино не будет полезным для поджелудочной, если алкоголь в нем все-таки есть.
«Если это безалкогольный напиток натуральной ферментации без добавления сахара и уксуса, то его можно считать хорошим продуктом. Он может быть полезен для улучшения микробиоты кишечника. Но не думаю, что такой напиток способен улучшить метаболизм за счет добавления грибов, как указано в публикации.
Для того, чтобы похудеть, нужно наладить питание, нужны физические нагрузки и питьевой режим. Не стоит полагаться на вино», — прокомментировала Елена Краснопеева.
Напомним, в Краснодаре откроется бутик вина Галицкого. В сети появились эскизы, мы писали подробнее здесь.