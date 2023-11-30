Акцизы на вино и шампанское вырастут втрое. Кубанский производитель считает, что мера улучшит виноделие
В России приняли закон о повышении акцизов на вино и шампанское втрое с мая 2024 года. Юга.ру поговорили с производителями
В Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые вступят в силу в мае 2024 года. Они касаются акцизов на вино и шампанское.
Налог будет расти в 2024, 2025, 2026 годах. В мае следующего года ставка вырастет до 108 рублей за литр, в 2025 году налог составит уже 112 рублей за литр, в 2026-м — 116 рублей. На российское шампанское и игристые вина акцизы другие — 141 рубль за литр в 2024 году, 147 рублей и 153 рубля в 2025-м и 2026 годах.
В июле 2023 года налог на вино решили поднять с 34 до 36 рублей за литр в 2024 году. Нынешнее повышение увеличивает акциз втрое.
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Юга.ру спросили у гендиректора ГК «Ариант» (владелец производства вина на Кубани) Ирины Голышевой, как изменится ситуация на рынке:
«Со своей стороны, готовы приложить максимум усилий, чтобы это повышение прошло незаметно для наших потребителей. Важно, что рост акцизов делает российское вино более конкурентноспособным на рынке. Если виноделы получат возможность возмещать возросшие акцизы, то при правильных вложениях это позволит далее развивать российское виноделие: расширять площади виноградников, строить питомники, создавать новые энотуристические объекты и, конечно, повышать качество конечного продукта».
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