Акцизы на вино и шампанское вырастут втрое. Кубанский производитель считает, что мера улучшит виноделие

В России приняли закон о повышении акцизов на вино и шампанское втрое с мая 2024 года. Юга.ру поговорили с производителями

В Налоговый кодекс РФ внесли изменения, которые вступят в силу в мае 2024 года. Они касаются акцизов на вино и шампанское.

Налог будет расти в 2024, 2025, 2026 годах. В мае следующего года ставка вырастет до 108 рублей за литр, в 2025 году налог составит уже 112 рублей за литр, в 2026-м — 116 рублей. На российское шампанское и игристые вина акцизы другие — 141 рубль за литр в 2024 году, 147 рублей и 153 рубля в 2025-м и 2026 годах.