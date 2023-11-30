В Ставропольском крае появится единый проездной. Ранее он был в Краснодаре

«Единый проездной» будет доступен для безналичной оплаты поездок в троллейбусах и автобусах ГУП СК «Крайтранс». К старту проекта обновим подвижной состав: до конца следующего года в город поступят 45 новых троллейбусов и 140 автобусов большой и средней вместимости», — рассказал Владимиров.



Как Юга.ру узнали в пресс-службе администрации региона, детали проекта пока находятся в разработке. Известно, что пересадки с одного общественного транспорта на другой будут бесплатными. Например, если пассажиру нужно пересесть с троллейбуса на городской автобус, то второй раз оплачивать проезд не нужно.

Подробностей о том, как будет работать проездной, пока нет. Также неизвестно, какое время отведено пассажиру на пересадку по единой карте.



Напомним, что в Краснодаре в 2018 году отменили электронный проездной. Он позволял оплатить проезд в муниципальном транспорте и совершать неограниченное число поездок в периоды в 5 или 30 дней.

Руководительница общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук объяснила Юга.ру, почему единую транспортную карту (ЕТК) в Краснодаре отменили.



По ее словам, в городе было недостаточно рекламы и информационных сообщений, которые рассказывали о существовании абонемента. Репещук вспоминает, что под новостями об отмене ЕТК горожане писали комментарии в духе «А у нас такая была?».

«В Краснодаре было бы оптимально реализовать транспортную реформу и создать полноценное билетное меню. Это когда пассажир, вне зависимости от транспорта и перевозчика, понимает, что в течение «зеленого времени» сможет бесплатно пересесть на маршрут другого перевозчика и не производить дополнительных плат», — поделилась руководительница общественного движения «Транспортная инициатива».

В сентябре 2023 года Юга.ру писали, какие есть проездные в Краснодаре и кто может их приобрести.