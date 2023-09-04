В Краснодаре повысили стоимость проезда. Узнали, появятся ли проездные для тех, у кого нет льгот

Рассказываем, кто из краснодарцев может купить проездной билет для поездок в общественно транспорте

Напомним, в августе в Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей. Это объяснили подорожанием запчастей и удержанием кадров.

Многим краснодарцам не понравилось такое решение. Кроме того, люди, у которых нет льгот, не могут рассчитывать на абонементы на проезд со скидками. В пресс-службе компании «Час Пик» ответили Юга.ру, что не планируют запускать в продажу такие проездные. Воспользоваться ими могут только отдельные категории граждан.

Какие в Краснодаре есть проездные и кто может их приобрести:

Социальный проездной. Распространяется на троллейбусы, трамваи и автобусы. Посмотреть, кому доступны такие карты, можно здесь;

Пригородная социальная транспортная карта. Она дает скидку в 50% на пригородных маршрутах.

Городская социальная транспортная карта. Предоставляет право на бесплатное фиксированное количество поездок в месяц. Все нюансы можно прочитать здесь;

Студенческая карта-онлайн. Доступна только студентам-очникам. Дает скидку на проезд до 50%;

Школьная карта-онлайн. Так же, как и студенческая, дает скидку на проезд 50%. Купить её можно, предоставив справку из учебного заведения или ученический билет;

Карта детям из семей участников СВО. Дает 50 бесплатных поездок в месяц по городу. Список документов для приобретения карты можно посмотреть здесь;

Карта детям для проезда к общеобразовательным учреждениям (школам). Дает 50 бесплатных поездок в месяц. Получить её можно предоставив документы из школы. Карта действует не на всех маршрутах. Абонемент появился после изменения схемы подвоза детей в школы. Подвоз отменили для шести школ. Посмотреть их можно здесь.

Ранее Юга.ру писали, что 1 сентября произошел сбой и ученики не могли оплатить поездки в транспорте проездными.