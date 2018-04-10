В Краснодаре отменяют электронные проездные в общественном транспорте

В Краснодаре с 20 апреля будут отменены безлимитные электронные проездные в муниципальном транспорте

Электронный проездной — это карта, которой можно оплатить проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Карта позволяет совершать неограниченное число поездок в общественном пассажирском муниципальном транспорте в пределах выбранного временного интервала в 5 или 30 дней.

«В связи с повышением цен на проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара, будет отменен безлимитный электронный проездной. Такой тип карты не был популярен среди жителей города — по последним данным, такой проездной использовали 1 тыс. 127 человек», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.

Другие типы электронных карт продолжают действовать: Единая транспортная карта, социальная транспортная карта, карты школьников и студентов. Проезд по ним обходится дешевле, чем при оплате наличными.

Как писали Юга.ру, с 20 апреля в краснодарском общественном транспорте дорожает проезд — теперь тариф составит 26 рублей. Также стало известно, что бумажные проездные для льготников заменят на электронные.