Курорт «Роза Хутор» откроет горнолыжные трассы раньше запланированного

Курорт «Роза Хутор» откроет зимний сезон и трассы для катания уже на следующей неделе

Когда откроют трассы? 8 декабря. В горах уже сформировался устойчивый снежный покров. В первую очередь можно будет протестировать трассы Северного склона с отметки 2320 метров (Роза Пик) до 1600 метров над уровнем моря.

Новый подъемник и пропуск на соседний курорт В зимнем сезоне 2023/24 курорт вновь предложит отдыхающим самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны. В новом сезоне расширят некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга. Удобнее для катания станут трассы «Змейка», «Тритон» и «Горизонт» (ниже «Stash-парка»).

В январе, впервые после Олимпиады, на курорте планируют запустить гондольный подъемник «Тироль». Он ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет «Роза Хутор» с горным курортом «Альпика-сервис». Обладатели единого ски-пасса или ски-пассов «Роза Хутор» и ГК «Альпика-сервис» смогут кататься по трассам сразу двух курортов.

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Горнолыжные тренировки для детей и взрослых В предстоящем сезоне на «Роза Хутор» вновь откроется горнолыжная школа курорта. Ее штат увеличили до 270 специалистов. Опытные инструкторы с удостоверением Национальной лиги проведут групповые или индивидуальные занятия для райдеров разного уровня подготовки, в том числе для новичков. Все горнолыжное оборудование для детей и взрослых на курорте «Роза Хутор» можно взять напрокат. Для маленьких гостей весь зимний сезон на курорте будут работать детские горнолыжные кемпы и развлекательные клубы. Горнолыжный клуб «Егорка» доступен детям уже с 3 лет. В этом сезоне юных райдеров научат кататься не только на лыжах, но и на сноуборде. Тренировки проходят на отдельном склоне под присмотром сертифицированных детских инструкторов. С 6 января каждую субботу для детей от 7 до 14 лет будут проходить соревнования по горным лыжам и сноуборду на кубок «Хуторенок».

Курорт вновь предложит программы обучения для взрослых: групповые и индивидуальные — «Личный гид» и «VIP-инструктор». Ученики смогут быстро и безопасно освоить или улучшить навыки катания на лыжах или сноуборде, и — важный бонус — будут пользоваться канатными дорогами без ожидания. В Сочи только на «Роза Хутор» есть программа «Рассвет на трассе». Она включает подъем на Роза Пик на восходе солнца, возможность первыми протестировать свежий «вельвет» и гастрономический завтрак в одном из самых популярных ресторанов курорта «Высота 2320».

© Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Не только горнолыжка: тюбинг, каток, тобогган На «Роза Хутор» продолжат работать аттракцион «Родельбан», оснащенный яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты. 1 декабря на курорте откроется семейный каток в Ледовом дворце (Роза Долина).

Отдыхающие смогут прокатиться на собачьих упряжках в «Хаски-хутор» и спуститься по горнолыжным трассам на тобогганах (бесполозные сани). Последняя услуга — новинка, она включает прокат саней, час катания по зеленым трассам Б-52 и Шале с отметки 1350 метров, и проход на канатные дороги «Олимпия» и «Заповедный лес».

Впервые в зимнем сезоне на высоте 1100 метров курорта заработает парк альпак «Пача Мама». Здесь живет 21 перуанская альпака, кролики породы «Французский баран» и редкие четырехрогие овечки. На территории есть детская игровая площадка, фотозоны, арт-объекты и кафе перуанской кухни.

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Новый ресторан и гастроужины Для любителей гастрономического туризма курорт предлагает десятки ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. В новом ресторане классической итальянской кухни «Пастория — 1600» и ресторан высокой кухни «Дичь» в Горной Олимпийской деревне пройдут специальные ужины от знаменитых шеф-поваров.

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Рождественская ярмарка и музыкально-спортивные фестивали За сезон курорт устроит масштабные спортивные и музыкальные ивенты. Новый горнолыжный сезон по традиции откроет День «Роза Хутор». На новогодних и рождественских каникулах заработают рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза. Гостей ждут тематические шоу для детей и взрослых, гастрофестиваль, марафон Дедов Морозов, выступления диджеев и кавер-групп.

Фестивальную программу сезона откроет молодежный Rosafest. Он продлится с 27 января по 4 февраля. В феврале на курорт планирует принять международные квалификационные соревнования по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier). Это самый важный российский старт в рамках международного рейтинга соревнований FWT (Freeride World Tour). В марте пройдет музыкально-спортивный фестиваль New Star Camp, а под занавес сезона, в апреле — карнавал BoogelWoogel.