В Керченском проливе приостановили движение судов. На курортах Кубани снова штормит

В Краснодарском крае продолжается непогода. В сети 29 ноября публикуют видео штормящего Черного моря

Росморречфлот сообщил, что в Керченском проливе из-за непогоды приостановили движение судов. В ведомстве уточнили, что Росгидромет прогнозирует ветер 20-25 м/с, временами дождь, волны высотой 1,3-1,5 м, температуру воздуха 12-14 °С.

Напомним, 29 и 30 ноября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. По данным ЦГМС Краснодарского края, 29 ноября в среднем в регионе воздух прогреется до 14 °С. Местами обещают ветер 24-29 м/с, на Черноморском побережье прогнозируют температуру воздуха 11…16 °С.

Утром в сети появились фото и видео штормящего моря в прибрежных городах Кубани: