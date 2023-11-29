В Керченском проливе приостановили движение судов. На курортах Кубани снова штормит

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодарском крае продолжается непогода. В сети 29 ноября публикуют видео штормящего Черного моря

Росморречфлот сообщил, что в Керченском проливе из-за непогоды приостановили движение судов. В ведомстве уточнили, что Росгидромет прогнозирует ветер 20-25 м/с, временами дождь, волны высотой 1,3-1,5 м, температуру воздуха 12-14 °С.

Напомним, 29 и 30 ноября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. По данным ЦГМС Краснодарского края, 29 ноября в среднем в регионе воздух прогреется до 14 °С. Местами обещают ветер 24-29 м/с, на Черноморском побережье прогнозируют температуру воздуха 11…16 °С.

Утром в сети появились фото и видео штормящего моря в прибрежных городах Кубани:

Как ранее писали Юга.ру, с 29 по 30 ноября в Сочи из-за непогоды возникнут перебои в работе сотовой связи и терминалов оплаты. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Погода Черное море Штормовые предупреждения

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