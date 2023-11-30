В Сочи запустят дополнительный транспорт в горы на Новый год

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Сочи разработали план транспортного обслуживания горного кластера в период новогодних праздников

В настоящее время курсируют шесть регулярных маршрутов:

  • № 105 «ТРЦ МореМолл — ж/д вокзал Сочи — Хоста — Кудепста — аэропорт Сочи — Красная Поляна — Эстосадок — Лаура — Роза Хутор»;
  • № 105с «ТРЦ МореМолл — ж/д вокзал Сочи — аэропорт Сочи — Красная Поляна — Эстосадок — Роза Хутор»;
  • № 105э «ж/д вокзал Сочи — Роза Хутор»;
  • № 535 «ж/д вокзал Олимпийский парк — улица Ленина — аэропорт Сочи — Казачий брод — Красная поляна — Лаура — Роза Хутор»;
  • № 535э «с/х Россия — Лаура — Роза Хутор»;
  • № 163 «Красная Поляна (улица Ачишховская) — ост. Вертодром — ж/д вокзал ЭстоСадок — Роза Хутор».

В длительные выходные января ожидают увеличение потока туристов в горный кластер курорта. В связи с этим увеличат количество автобусов на маршруте № 163. Транспорт будет ходить с интервалом движения 25-40 минут, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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Также в период выходных и праздничных дней будут также курсировать пригородные электропоезда на курорты «Роза Хутор» и Имеретинский. С расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД. Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, будет ограничен.

Как писали Юга.ру, аренда жилья в Сочи на Новый год 2024 подорожала на 26%.

Красная Поляна Новый год Общественный транспорт отдых Праздники Развлечения Сочи Транспорт

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В Сочи запустят дополнительный транспорт в горы на Новый год

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