В Сочи запустят дополнительный транспорт в горы на Новый год

В длительные выходные января ожидают увеличение потока туристов в горный кластер курорта. В связи с этим увеличат количество автобусов на маршруте № 163. Транспорт будет ходить с интервалом движения 25-40 минут, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В настоящее время курсируют шесть регулярных маршрутов:

Также в период выходных и праздничных дней будут также курсировать пригородные электропоезда на курорты «Роза Хутор» и Имеретинский. С расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД. Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, будет ограничен.

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