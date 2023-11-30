Баба Мороз, немой киллер, королевство зверей. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 30 ноября

Действие хоррора «Пропавшие в ночи» разворачивается в канун Рождества в маленьком городке. Шерифа навещает таинственная женщина и начинает рассказывать истории о преступлениях. Она еще не знает, что у слушателя есть свои скелеты в шкафу.

Мелодрама «Нина» рассказывает о 40-летней женщине, которая ведет спокойную и размеренную жизнь. У нее есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Идиллию нарушает звонок из прошлого. Серьезно больной бывший возлюбленный Нины просит её приехать в Тбилиси, чтобы проститься. Женщина в итоге соглашается, да и супруг не против, поскольку доверяет ей. В итоге Нина отправляется в путешествие в прошлое в город, где когда-то давно была очень счастлива.

Документальная музыкальная лента My SHINee World посвящена южнокорейскому бойбенду. Коллектив неоднократно признавали лучшим в стране, среди выступающих с живым звуком. Парни известны своей синхронной и сложной хореографией. Популярность SHINee обеспечила им большое количество наград и титул «принцы корейской музыки».

Приключенческая комедия «Баба Мороз и тайна Нового года» раскрывает ранее неизвестную сторону жизни волшебника. Оказывается, у Деда Мороза есть жена. Только она исполняет желания не детей, а взрослых. Но те перестали верить в чудеса, из-за чего чародейка превратилась в обычную домохозяйку.

Боевик «Немая ярость» режиссера Джона Ву отличается полным отсутствием диалогов. В канун Рождества две банды устраивают перестрелку в тихом пригороде. Случайными жертвами их разборок становится семья Годлок. Джон, глава семейства, получает ранение в горло и теряет голос, а его маленький сын погибает. В годовщину трагедии мужчина собирается поквитаться со всеми, кто виновен в смерти мальчика.

Хоррор «Проклятие дудочника» рассказывает о древней легенде о мистическом страннике в пестром костюме, который обрекал целые поселения на смерть. Мэл — обычный музыкант и старается просто обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс. И тем самым девушка пробуждает древнее зло.

Действие фантастической драмы «Королевство зверей» происходит в мире, охваченном неизвестной мутацией. Загадочная болезнь превращает людей в животных. Никто не знает, как передается заболевание и опасны ли мутанты. Франсуа готов на всё, чтобы спасти свою заражённую жену Лану. Когда её отправляют в больницу на юге Франции, он с сыном-подростком едет следом. В результате аварии некоторые из существ, среди которых может быть и Лана, исчезают.

Комедия «Тёща» рассказывает о простой российской семье. Всем заведует волевая женщина и начальница ЖКХ Ольга Николаевна. Муж Роман Павлович и шага без нее ступить не может, а дочь Варвара тонет в ее материнской любви. Единственный, кто не вписывается в её счастливую картину мира, — зять Виктор. И вот однажды на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля.

Комедия «Шопоголики» рассказывает об Альбере и Брюно, которые не могут признаться себе, что у них проблемы. Они любят дешевые кредиты, на которые покупают все, что попадается на глаза. Но у всякого шопоголика рано или поздно наступает момент, когда приходится платить по счетам. Чтобы скрыться от коллекторов, они решают залечь на дно. Выбор падает на группу экоактивистов.

В хорроре «Паранормальные явления: Другое измерение» команда разработчиков игр на основе городских страшилок решает провести тестирование нового продукта в настоящем доме со сверхъестественными явлениями. Специалисты столкнутся с настоящими потусторонними силами и должны будут переиграть призраков в собственной игре.

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