В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Чтец»
Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 3 декабря посмотреть и обсудить драму «Чтец»
Фильм снят по одноимённому роману-бестселлеру писателя Бернхарда Шлинка, входившему в списки самых популярных книг газеты The New York Times.
Повествование ведется от лица Михаэля Берга и охватывает почти сорокалетний период. Начинается в 1958 году в Западной Германии, в провинциальном городке Нойштадте. 15-летний Михаэль Берг по дороге из школы внезапно заболевает. Единственным человеком, который предлагает ему помощь и доводит до дома, оказывается кондуктор трамвая, 30-летняя Ханна Шмиц.
Спустя три месяца самочувствие Михаэля улучшается, и он приходит к своей спасительнице, чтобы отблагодарить её. Мальчик понимает, что его тянет к взрослой женщине. Возлюбленные проводят вместе целые дни, и Ханна время от времени просит Михаэля почитать ей книги. Заключительная часть истории происходит в 1990-е годы.
После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.
Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.
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