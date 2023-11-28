В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Чтец»

Фильм снят по одноимённому роману-бестселлеру писателя Бернхарда Шлинка, входившему в списки самых популярных книг газеты The New York Times.

Повествование ведется от лица Михаэля Берга и охватывает почти сорокалетний период. Начинается в 1958 году в Западной Германии, в провинциальном городке Нойштадте. 15-летний Михаэль Берг по дороге из школы внезапно заболевает. Единственным человеком, который предлагает ему помощь и доводит до дома, оказывается кондуктор трамвая, 30-летняя Ханна Шмиц.

Спустя три месяца самочувствие Михаэля улучшается, и он приходит к своей спасительнице, чтобы отблагодарить её. Мальчик понимает, что его тянет к взрослой женщине. Возлюбленные проводят вместе целые дни, и Ханна время от времени просит Михаэля почитать ей книги. Заключительная часть истории происходит в 1990-е годы.