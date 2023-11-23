Бугимен, игрушечный Дон Кихот, говорящий мангуст. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 23 ноября

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Хоррор «Бугимен. Начало легенды» основан на известной испанской страшилке. В каждой культуре для устрашения непослушных детей придумывали разных персонажей. Так, вдова Клаудия с тремя детьми переезжает в городок Гадор в Андалузии. Вскоре они узнают, что за последние несколько месяцев тут при загадочных обстоятельствах пропадают мальчики и девочки. Фэнтезийный детектив «Нандор Фодор и говорящий мангуст» рассказывает о парапсихологе, который расследует странное происшествие. Обычная британская семья Ирвингов утверждает, что на их ферме с ними связалось таинственное существо по кличке Джефф. Сюжет фильма основан на реальных событиях и получил широкое освещение в местной прессе в начале 1930-х годов.

Действие комедии «Дворец» происходит 31 декабря 1999 года. В роскошном отеле в Швейцарских Альпах гости-миллионеры готовятся к встрече нового тысячелетия. Среди гостей — эксцентричный финансист, порноактер на пенсии, французская аристократка с собачкой, пластический хирург, пожилой английский миллионер с юной женой, шумная компания русских с чемоданами долларов, скромная семья из Чехии. У менеджера отеля впереди ночь, полная самых разных причуд, пороков и странностей богачей. Криминальный триллер «Костяной домик» рассказывает о не совсем обычной семье. На отдалённой ферме живут женщина с дочерью-подростком и парализованным мужем. Одной ненастной ночью ей приходится помочь раненому в автоаварии незнакомцу, которого притащил к её дому его младший брат. Позже выясняется, что мужчины — разыскиваемые преступники.

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Главный герой спортивной ленты «Хоккейные папы» — тренер Андрей из маленького провинциального городка. Его размеренную жизнь нарушает известие о том, что ледовый дворец, где он обучает детей, собираются снести. Единственная возможность его спасти — победить в любительском турнире по хоккею. Приключенческий фильм «Дикое сердце» рассказывает об Энни, которая только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Вскоре она знакомится с дикой лошадью, которую крадут браконьеры. Чтобы спасти животное из рук преступников, Энни нужно заручиться помощью одноклассников.