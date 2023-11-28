Новый год в стиле СССР: показываем, что продают в Краснодарском крае

На популярных сайтах объявлений предлагают купить новогодние украшения, открытки и другие атрибуты праздника советских времен

С приближением Нового года на сайтах объявлений появляется все больше предложений приобрести праздничные украшения из советского прошлого. Жители Краснодарского края продают елочные игрушки и другие украшения для новогоднего дерева, открытки, посуду и многое другое.

Цены на редкие игрушки начинаются от 200-300 рублей и достигают 7-8 тыс. рублей.