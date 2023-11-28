Новый год в стиле СССР: показываем, что продают в Краснодарском крае
На популярных сайтах объявлений предлагают купить новогодние украшения, открытки и другие атрибуты праздника советских времен
С приближением Нового года на сайтах объявлений появляется все больше предложений приобрести праздничные украшения из советского прошлого. Жители Краснодарского края продают елочные игрушки и другие украшения для новогоднего дерева, открытки, посуду и многое другое.
Цены на редкие игрушки начинаются от 200-300 рублей и достигают 7-8 тыс. рублей.
Среди товаров советского времени много гирлянд с разными изображениями и сюжетами. Некоторые из них легко представить в винтажном интерьере дома или заведения.
Некоторые жители Кубани сохранили елки советского времени, искусственные деревья высотой около метра продают за 500-2000 рублей.
Для Нового года в стиле СССР также можно купить посуду того времени. В сети продают селедочницы, чайники, столовое серебро, приборы, хрусталь, чайные наборы и многое другое.