Новый год в стиле СССР: показываем, что продают в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • Елочные игрушки © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Елочные игрушки © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На популярных сайтах объявлений предлагают купить новогодние украшения, открытки и другие атрибуты праздника советских времен

С приближением Нового года на сайтах объявлений появляется все больше предложений приобрести праздничные украшения из советского прошлого. Жители Краснодарского края продают елочные игрушки и другие украшения для новогоднего дерева, открытки, посуду и многое другое.

Цены на редкие игрушки начинаются от 200-300 рублей и достигают 7-8 тыс. рублей.

  • © скриншот страницы сайта avito.ru
    © скриншот страницы сайта avito.ru
  • © скриншот популярного сайта объявлений
    © скриншот популярного сайта объявлений

Среди товаров советского времени много гирлянд с разными изображениями и сюжетами. Некоторые из них легко представить в винтажном интерьере дома или заведения.

Некоторые жители Кубани сохранили елки советского времени, искусственные деревья высотой около метра продают за 500-2000 рублей.

  • © скриншот популярного сайта объявлений
    © скриншот популярного сайта объявлений

Для Нового года в стиле СССР также можно купить посуду того времени. В сети продают селедочницы, чайники, столовое серебро, приборы, хрусталь, чайные наборы и многое другое.

Недавно Юга.ру писали, когда и где в Краснодаре откроются елочные базары. О том, какие цены на елки в 2023 году, читайте здесь.

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