Новогодние елки дорожают. Импортные — вдвое. Узнали, что происходит на рынке

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Новогодние ярмарки Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Новогодние ярмарки Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский предприниматель рассказал о ценообразовании на новогодние елки в 2023 году

Руководитель краснодарский компании «Ёлки23» Александр Филоненко сообщил Юга.ру, что с прошлого года цены на искусственные елки выросли на 10-15%. Они ежегодно поднимаются в связи с подорожанием импортных материалов для производства дерева в России. 

Отдыхаем 10 дней:

Живые деревья раньше дорожали на 5-10% за год. В этом году цены на сосну и ель из средней полосы России вырастут до 50%. Это связано с двойным подорожанием логистики.

Цены на импортные деревья, в сравнении с 2021 годом, выросли до 100%. Это деревья из Дании, Польши и Бельгии. Пихта Фразера и пихта Нордмана оказались в санкционных списках в 2022 году, но все равно попадают в Россию через компании-посредники в других странах и по параллельному импорту. 

«Ажиотажа пока нет. Сейчас покупают те клиенты, которые ежегодно заранее готовятся к празднику. Чаще всего это декораторы, предприниматели, которые украшают рестораны, кафе и другие заведения», — поделился Александр Филоненко.

Как сообщил руководитель компании, две недели перед Новым годом — самая активная фаза покупок елок. В ноябре продажи невысокие.

По данным Филоненко, с каждым годом все больше россиян переходят с живой елки на искусственную. Обычно их используют по 10 лет. При соблюдении правил, срок эксплуатации искусственных елок не ограничен.

Юга.ру заглянули на сайты популярных отечественных маркетплейсов и выяснили, что за один метр искусственной елки можно заплатить, как 800 рублей, так и 150 тыс. рублей. На одном из маркетплейсов главное новогоднее украшение высотой 14-15 метров стоит почти 900 тыс. рублей. Вот актуальные предложения:

Напомним, в 2023 году власти Краснодара потратят на новогодние елки и городские украшения 3,7 млн рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что думают россияне о новогодних распродажах и собираются ли воспользоваться сезонными предложениями.

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