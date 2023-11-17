Новогодние елки дорожают. Импортные — вдвое. Узнали, что происходит на рынке

Живые деревья раньше дорожали на 5-10% за год. В этом году цены на сосну и ель из средней полосы России вырастут до 50%. Это связано с двойным подорожанием логистики.



Цены на импортные деревья, в сравнении с 2021 годом, выросли до 100%. Это деревья из Дании, Польши и Бельгии. Пихта Фразера и пихта Нордмана оказались в санкционных списках в 2022 году, но все равно попадают в Россию через компании-посредники в других странах и по параллельному импорту.



«Ажиотажа пока нет. Сейчас покупают те клиенты, которые ежегодно заранее готовятся к празднику. Чаще всего это декораторы, предприниматели, которые украшают рестораны, кафе и другие заведения», — поделился Александр Филоненко.



Как сообщил руководитель компании, две недели перед Новым годом — самая активная фаза покупок елок. В ноябре продажи невысокие.

По данным Филоненко, с каждым годом все больше россиян переходят с живой елки на искусственную. Обычно их используют по 10 лет. При соблюдении правил, срок эксплуатации искусственных елок не ограничен.



Юга.ру заглянули на сайты популярных отечественных маркетплейсов и выяснили, что за один метр искусственной елки можно заплатить, как 800 рублей, так и 150 тыс. рублей. На одном из маркетплейсов главное новогоднее украшение высотой 14-15 метров стоит почти 900 тыс. рублей. Вот актуальные предложения: