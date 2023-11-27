Мэрия Краснодара сообщила, когда откроют елочные базары и городские елки и сколько их будет

Администрация Краснодара рассказала, когда и где в городе откроются елочные базары

Елочные базары оборудуют из легковозводимых конструкций, украсят праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами. На торговых точках покупатели смогут упаковать хвойные деревья в сетки и при необходимости заказать доставку на дом. Также в городе откроется 16 торговых палаток, где будут продавать новогодние украшения, сообщает «Комсомольская правда».

Всего будет работать 42 точки продажи хвойных деревьев. Приобрести сосну, пихту или ель можно будет с 15 по 31 декабря.

Главный символ Нового года появится и на улицах города. Искусственные деревья установят по девяти адресам. Они появятся на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина, на площади напротив здания ЗСК, аллее 80-летия образования Краснодарского края, в сквере имени Гатова, на площади перед кинотеатром «Болгария», в скверах «Субботний» и «Пограничников», на Главной городской площади и на Красной, 35.

Их монтаж будут проводить с 25 ноября по 15 декабря. В этом году покупать новые искусственные новогодние деревья не планируют.

До 1 декабря елками украсят входы многих торговых центров Краснодара, а именно «СБС Мегамолл», «Галерея-Краснодар», «Центр города», «Карнавал», «Универмаг «Краснодар», «Юбилейный». Также их поставят около гипермаркетов «Окей» и «Лента». Александровский бульвар от улицы Буденного до Северной украсят семь световых елок, а на Красной установят 130 новогодних светоотражающих панелей.

Как писали Юга.ру, перед новогодними праздниками эксперты подготовили подборку вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодарском крае. Соискателям предлагают зарплату около 70 тыс. рублей, в зависимости от количества отработанных часов или смен.