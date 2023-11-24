В Краснодарском крае ищут на работу Дедов Морозов и Снегурочек — аналитики
Перед новогодними праздниками эксперты подготовили подборку вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодарском крае
Аналитики hh.ru сообщают, что такие объявления стали появляться в сентябре. Различные компании ищут Деда Мороза на 16% чаще, чем Снегурочку. Соискателям предлагают зарплату около 70 тыс. рублей, в зависимости от количества отработанных часов или смен. Диапазон доходов для Дедов Морозов по стране составляет от 48 до 130 тыс. рублей, для Снегурочек — от 46 до 125 тыс. рублей.
Читайте также:
Требования к новогодним аниматорам:
- доброжелательность;
- артистичность;
- умение перевоплощаться в Деда Мороза;
- любовь к детям;
- вокальные и танцевальные навыки;
- возможность работать в новогодний сезон и в саму новогоднюю ночь;
- опыт работы в театре.
Чаще всего артистов ищут компании из сфер: услуги для населения, розничная торговля.
На сервисе по поиску работы можно встретить резюме Дедов Морозов, которые в своих навыках указывают тембр голоса и наличие бороды. А Снегурочки — опыт работы с детьми (нянями или бэбиситтерами), актерские способности.
Напомним, что до 13 января 2024 года Дед Мороз на поезде посетит 83 города России, но Краснодара среди них нет.
Ранее Юга.ру писали, что в 2023 в Краснодарском крае работники со средним образованием стали востребованнее.