В Краснодарском крае ищут на работу Дедов Морозов и Снегурочек — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Перед новогодними праздниками эксперты подготовили подборку вакансий для Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодарском крае

Аналитики hh.ru сообщают, что такие объявления стали появляться в сентябре. Различные компании ищут Деда Мороза на 16% чаще, чем Снегурочку. Соискателям предлагают зарплату около 70 тыс. рублей, в зависимости от количества отработанных часов или смен. Диапазон доходов для Дедов Морозов по стране составляет от 48 до 130 тыс. рублей, для Снегурочек — от 46 до 125 тыс. рублей.

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Требования к новогодним аниматорам:

  • доброжелательность;
  • артистичность;
  • умение перевоплощаться в Деда Мороза;
  • любовь к детям;
  • вокальные и танцевальные навыки;
  • возможность работать в новогодний сезон и в саму новогоднюю ночь;
  • опыт работы в театре.

Чаще всего артистов ищут компании из сфер: услуги для населения, розничная торговля.

На сервисе по поиску работы можно встретить резюме Дедов Морозов, которые в своих навыках указывают тембр голоса и наличие бороды. А Снегурочки — опыт работы с детьми (нянями или бэбиситтерами), актерские способности.

Напомним, что до 13 января 2024 года Дед Мороз на поезде посетит 83 города России, но Краснодара среди них нет.

Ранее Юга.ру писали, что в 2023 в Краснодарском крае работники со средним образованием стали востребованнее.

Дед Мороз Краснодар Новый год общество Трудоустройство

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