В Сочи зацвело растение из Южной Америки. В народе его называют китайским фонариком
Научная сотрудница Сочинского нацпарка рассказала о цветущем на курорте растении абутилон
19 ноября научная сотрудница Сочинского нацпарка Галина Солтани рассказала в соцсетях о растении под названием китайский фонарик. В науке его именуют абутилоном или канатником.
По словам специалиста, предположительно это гибрид абутилона полосатого. Китайский фонарик цветет круглый год и в Сочи встречается часто, но в холодное время выделяется на фоне других растений.
Абутилон — растение из Южной Америки с красными прожилками на лепестках. Некоторые его листья похожи на кленовые. Кустарник вырастает до двух метров.
Цветки абутилона считаются съедобными, а с возрастом становятся более сладкими. Его выращивают в теплых, защищенных от ветра, местах. В противном случае растение погибнет в первую же зиму.
Напомним, что в середине октября в Анапе покраснели поля солероса. Посмотреть фотографии растения, которое превращает пейзаж в марсианский, можно здесь.