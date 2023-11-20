В Сочи зацвело растение из Южной Америки. В народе его называют китайским фонариком

Научная сотрудница Сочинского нацпарка рассказала о цветущем на курорте растении абутилон

19 ноября научная сотрудница Сочинского нацпарка Галина Солтани рассказала в соцсетях о растении под названием китайский фонарик. В науке его именуют абутилоном или канатником.

По словам специалиста, предположительно это гибрид абутилона полосатого. Китайский фонарик цветет круглый год и в Сочи встречается часто, но в холодное время выделяется на фоне других растений.

Абутилон — растение из Южной Америки с красными прожилками на лепестках. Некоторые его листья похожи на кленовые. Кустарник вырастает до двух метров.

Цветки абутилона считаются съедобными, а с возрастом становятся более сладкими. Его выращивают в теплых, защищенных от ветра, местах. В противном случае растение погибнет в первую же зиму.

Китайский фонарик © Фото Галины Солтани

Китайский фонарик © Фото Галины Солтани

Китайский фонарик © Фото Галины Солтани

Китайский фонарик © Фото Галины Солтани