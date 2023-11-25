Краснодарский край планирует принять зимой 2,5 млн туристов. Около 40% отелей уже забронировано
С декабря по март турпоток на Кубань может составить 2,5 млн человек
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что с декабря по март на Кубани планируют принять 2,5 млн туристов. Но власти допускают, что реальный турпоток может оказаться выше прогнозируемого.
«Уже сейчас мы идем с опережением прогнозного турпотока. Краснодарский край на сегодняшний день принял более 17,5 миллионов туристов — это исторический рекорд для региона. По итогам года мы рассчитываем, что турпоток составит не менее 18,5 миллионов туристов. Это говорит о том, что и в зимний период загрузка средств размещения может оказаться выше прогнозных значений», — сказал Руппель.
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На курортах будут работать около двух тысяч средств размещений емкостью 220 тысяч мест. На декабрь-январь номерной фонд забронирован на 40%. Наиболее востребованы предгорный и горный кластеры Сочи.
Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий добавил, что зимний сезон откроют в промежутке с 15 по 22 декабря в зависимости от погоды.
Как писали Юга.ру, в Сочи увеличили протяженность горнолыжных трасс на 3 км. Теперь их длина составляет 170 км.