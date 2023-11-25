Краснодарский край планирует принять зимой 2,5 млн туристов. Около 40% отелей уже забронировано

С декабря по март турпоток на Кубань может составить 2,5 млн человек

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что с декабря по март на Кубани планируют принять 2,5 млн туристов. Но власти допускают, что реальный турпоток может оказаться выше прогнозируемого.

«Уже сейчас мы идем с опережением прогнозного турпотока. Краснодарский край на сегодняшний день принял более 17,5 миллионов туристов — это исторический рекорд для региона. По итогам года мы рассчитываем, что турпоток составит не менее 18,5 миллионов туристов. Это говорит о том, что и в зимний период загрузка средств размещения может оказаться выше прогнозных значений», — сказал Руппель.