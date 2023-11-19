Фильму «Брат 3» не дали прокатное удостоверение

Об этом сообщил руководитель дистрибуции фильма Владислав Пастернак. Фильм должен был выйти на экраны 23 июня.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», — сказал Пастернак.

Криминальная драма не имеет отношения к культовой серии фильмов Алексея Балабанова. Действие происходит в Тамбове. Генеральская дочь влюбляется в уличного художника, которого не одобряет её отец. У мужчины есть брат-близнец, возглавляющий преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий.

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