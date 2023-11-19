Фильму «Брат 3» не дали прокатное удостоверение

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Минкульт решил не выдавать разрешение картине Валерия Переверзева «Брат 3»

Об этом сообщил руководитель дистрибуции фильма Владислав Пастернак. Фильм должен был выйти на экраны 23 июня.

«К сожалению, в настоящее время некоторые художественные решения фильма не встретили понимания и рассматриваются не с художественной, а с правовой точки зрения. Мы надеемся на продолжение диалога с Министерством культуры», — сказал Пастернак.

Криминальная драма не имеет отношения к культовой серии фильмов Алексея Балабанова. Действие происходит в Тамбове. Генеральская дочь влюбляется в уличного художника, которого не одобряет её отец. У мужчины есть брат-близнец, возглавляющий преступную группировку. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий.

Обзор новинок прошлой недели можно найти здесь.

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Фильму «Брат 3» не дали прокатное удостоверение
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