В Сочи откроют туристический маршрут, посвященный Олимпиаде

Он начинается с посещения ключевого объекта — Олимпийского парка, в котором находятся все значимые объекты и где проходили зажжение олимпийского огня и открытие Олимпиады на стадионе «Фишт». Далее экскурсантов ждет поездка в Красную Поляну.

Протяженность маршрута составляет 55 километров, продолжительность около 5-6 часов. Он откроется с январе 2024 года, сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель главы курорта Светлана Калинина.