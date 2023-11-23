В Сочи откроют туристический маршрут, посвященный Олимпиаде
В Краснодарском крае создали новый экскурсионный маршрут «10 лет олимпийского сияния Сочи»
Он начинается с посещения ключевого объекта — Олимпийского парка, в котором находятся все значимые объекты и где проходили зажжение олимпийского огня и открытие Олимпиады на стадионе «Фишт». Далее экскурсантов ждет поездка в Красную Поляну.
Протяженность маршрута составляет 55 километров, продолжительность около 5-6 часов. Он откроется с январе 2024 года, сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель главы курорта Светлана Калинина.
Как писали Юга.ру, курорты Сочи продлили горнолыжные трассы на 3 км. Теперь их общая протяженность на «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» составляет 170 км.
Напомним, россияне уже забронировали отдых в Краснодарском крае до октября 2024 года. У некоторых туроператоров объемы ранних продаж по Кубани и Абхазии на 60% выше прошлогодних показателей.