В Сочи откроют туристический маршрут, посвященный Олимпиаде

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае создали новый экскурсионный маршрут «10 лет олимпийского сияния Сочи»

Он начинается с посещения ключевого объекта — Олимпийского парка, в котором находятся все значимые объекты и где проходили зажжение олимпийского огня и открытие Олимпиады на стадионе «Фишт». Далее экскурсантов ждет поездка в Красную Поляну.

Протяженность маршрута составляет 55 километров, продолжительность около 5-6 часов. Он откроется с январе 2024 года, сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель главы курорта Светлана Калинина.

  • Экскурсионный маршрут «10 лет олимпийского сияния Сочи» © Скриншот фото из телеграм-канала Светланы Калининой
    Экскурсионный маршрут «10 лет олимпийского сияния Сочи» © Скриншот фото из телеграм-канала Светланы Калининой

Как писали Юга.ру, курорты Сочи продлили горнолыжные трассы на 3 км. Теперь их общая протяженность на «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» составляет 170 км.

Напомним, россияне уже забронировали отдых в Краснодарском крае до октября 2024 года. У некоторых туроператоров объемы ранних продаж по Кубани и Абхазии на 60% выше прошлогодних показателей.

Курорты и туризм Олимпиада в Сочи Сочи Строительство олимпийских объектов экскурсии

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