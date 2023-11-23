Курорты Сочи продлили горнолыжные трассы на 3 км

Этой зимой в Краснодарском крае на 3 км увеличили протяженность горнолыжных трасс

В горном кластере Сочи в зимний сезон будет работать 66 канатных дорог и 124 горнолыжные трассы. Общая протяженность последних на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» увеличилась на 3 км. Теперь она составляет 170 км.

Как рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, на декабрь-январь уже забронировано более 60% номерного фонда горного кластера Сочи.

В новогодние праздники загрузка будет около 90%. С 30 декабря по 8 января горнолыжные курорты региона примут порядка 162 тыс. туристов. Из них 80 тыс. посетят край с целью покататься, остальные 82 тыс. — ради экскурсий. Это плюс 2-3% к уровню прошлого года.

Как писали Юга.ру, россияне забронировали отдых в Краснодарском крае до октября 2024 года.