Россияне забронировали отдых в Краснодарском крае до октября 2024 года

Абхазия, Краснодарский край, Крым

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  • Черноморское побережье в Анапе © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Черноморское побережье в Анапе © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Туроператоры открыли раннее бронирование курортов Краснодарского края, Крыма, Абхазии и Минвод на 2024 год

Скидки достигают 25-30%. Ранний резерв туров на черноморские курорты открыт до середины-конца марта 2024 года, однако акция может завершиться досрочно из-за высокого спроса. Глубина бронирования на курортах Кубани уже достигает октября 2024 года, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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У некоторых туроператоров объемы ранних продаж по Краснодарскому краю и Абхазии на 60% выше прошлогодних показателей. По данным АЛЕАН, объем бронирований на будущее лето в первые две недели ноября превысил прошлогодние показатели в два раза. В компании «Интурист» сообщили о пятикратном увеличении резерва Сочи в сравнении с ноябрем 2022 года.

Ранее Юга.ру проанализировали популярный сайт продажи авиабилетов и выяснили, можно ли еще улететь в Москву, чтобы отметить Новый год в столице.

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