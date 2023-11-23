24 ноября правительство РФ рассмотрит новые правила доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре

Об этом сообщил «Коммерсантъ», изучив предлагающиеся изменения правил. 22 ноября издание сообщило, что ранее самую приоритетную позицию в очереди получали грузы для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Теперь главный приоритет получат воинские и специальные грузы. Перевозки для ЧС станут вторыми в приоритете. К ним добавят грузы для «ликвидации последствий военных действий и незаконного вмешательства в субъектах РФ», в которых действуют режимы контртеррористической операции и повышенной готовности.

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Так приоритетный доступ к перевозкам по железным дорогам получат грузы для присоединенных в ходе спецоперации регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где объявлено военное положение. Также приоритетными будут перевозки по приграничным регионам, где введен режим повышенной готовности. Напомним, в октябре 2022 года режим среднего уровня реагирования ввели в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, Севастополе, а также Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Режим повышенной готовности действует в остальных субъектах в ЮФО и ЦФО, включая Москву. В Краснодарском крае для среднего уровня реагирования даже создали еще один оперштаб. Третья приоритетность отведена экспортным перевозкам угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы и Якутии. Четвертую очередь занимают транзитные и субсидируемые грузы.

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К пятой очереди относят внутригосударственное сообщение, где самыми важными считают перевозки для материального резерва, социально значимые товары, грузы для ЖКХ, энергетики и посевных кампаний. За ними добавят еще одну приоритетную категорию — сырье для предприятий непрерывного производства. Подробнее о планирующихся изменениях в правилах недискриминационного доступа к железным дорогам можно почитать в статье «Коммерсанта».