В Сочи День матери отметят конкурсом для беременных «Я супер мама»

Краснодарский край

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  • Конкурс талантов «Я супер мама» в Сочи © Фото Анны Батрак
    Конкурс талантов «Я супер мама» в Сочи © Фото Анны Батрак

В Сочи 25 ноября состоится конкурс талантов «Я супер мама»

Его проведут уже в 13-й раз и посвятят Дню матери. По словам организаторов, конкурс призван популяризировать материнство, показать, что беременность не может помешать процессу самореализации.

За победу в конкурсе будут бороться беременные женщины, в ближайшее время ожидающие второго или третьего ребенка. В программе: самопрезентация, кулинарный, спортивный и хореографический номера, уход за новорожденным, подарок малышу и дефиле.

На празднике также выберут и «Супер папу». Каждый житель города может прийти на семейный праздник с различными конкурсами для будущих родителей.

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Кроме того, психолог расскажет о симптомах послеродовой депрессии и посоветует, как бороться с этим недугом, акушер-гинеколог прочитают лекцию о здоровье женщин и мам, председатель совета союза торгово-промышленной палаты — о возможности заключить социальный контракт семьям, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятие пройдет в отеле «Жемчужина» по адресу улица Черноморская, 3. Начало в 15:00.

Как писали Юга.ру, Сочи попал в список городов, где россияне хотят провести новогодние каникулы 2024.

Здоровье Конкурсы Сочи

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