Краснодар и Сочи попали в список городов, где россияне хотят провести новогодние каникулы 2024

Портал по поиску работы опубликовал результаты опроса о том, где жители России мечтают провести новогодние каникулы

Остаться в родном городе хотели бы 38% респондентов. Причем мужчины чаще женщин рассчитывают провести январские праздники дома: 43% и 33% соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 55% опрошенных.

Самыми желанными местами для новогоднего отдыха люди назвали Санкт-Петербург (17%), Москву (16%), Сочи (13%), Калининград (6%) и Карелию (4%). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по 3% респондентов. Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца выбрали по 2% россиян.

Время проведения опроса: 10-16 ноября 2023 года

Масштаб опроса: 1600 респондентов

Ранее Юга.ру проанализировали сайт РЖД и выяснили, можно ли еще купить билеты на поезд из Краснодара в Москву, чтобы отметить Новый год в столице. Для тех, кто хочет добраться быстрее, мы проверили наличие билетов в Москву из аэропортов Сочи и Минеральных Вод.