Как улететь в Москву на Новый год 2024? Сколько стоят билеты из ближайших к Краснодару аэропортов

Юга.ру проанализировали популярный сайт продажи авиабилетов и выяснили, можно ли еще купить места до Москвы, чтобы отметить Новый год в столице

Из Сочи 28 декабря Самый дешевый билет в одну сторону с вылетом в 11:00 обойдется в 2945 рублей с багажом. В целом рейсов довольно много и цены приемлемые. Добраться до курорта из Краснодара можно скоростным и обычным поездом. Билеты еще есть в наличии от 959 рублей, но рекомендуем долго не думать — их активно разбирают.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Из Минеральных Вод 28 декабря Самый дешевый билет с вылетом в 16:55 стоит 7561 рубль без багажа. Доехать до курорта в Ставропольском крае из Краснодара можно тремя поездами. Билеты еще есть, их стоимость от 1295 рублей.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Из Сочи 29 декабря Улететь из Сочи в Москву можно по стоимости от 3785 рублей без багажа. За него придется доплатить от 1639 рублей. Много рейсов предлагают «Уральские авиалинии». Билетов на поезда, чтобы добраться из Краснодара до Сочи вовремя, почти не осталось. Желающим встретить Новый год в столице придется искать альтернативные варианты.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Из Минеральных Вод 29 декабря Рейсов не так много, стоимость билетов начинается от 7826 рублей. Добраться на поезде до курорта из Краснодара можно только двумя рейсами. Билеты еще есть.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Из Сочи 30 декабря В полетной программе значатся больше 30 рейсов. Стоимость билетов от 3785 рублей. Добраться из Краснодара до курорта на поезде не получится, в продаже остались места только в купе для инвалидов.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Из Минеральных Вод 30 декабря Рейсов в Москву всего 15, пассажиров в основном будет перевозить «Аэрофлот». Билеты на самолет стоят от 7561 рубля. Из Краснодара до курорта можно добраться тремя поездами. Билетов осталось немного, цены от 1295 рублей.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Из Сочи 31 декабря Рейсов предостаточно, стоимость начинается от 1985 рублей. Если вылететь самым дешевым в 16:35, то уже в 20:05 вы приземлитесь в столице. Конечно, при условии, что борт отправится без задержек. Билетов на поезда, чтобы успеть добраться из Краснодара до аэропорта, практически не осталось. Есть только на рейсы с приездом ночью 1 января.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru

Из Минеральных Вод 31 декабря Есть 13 рейсов, самый дешевый билет обойдется в 6590 рублей без багажа. За чемодан придется доплатить 2100 рублей. Добраться из Краснодара в Ставропольский край можно двумя поездами. Билетов предостаточно, их стоимость от 1111 рублей.

© Скриншот с сайта www.aviasales.ru