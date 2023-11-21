Стало известно, почему авиабилеты на Ставрополье подорожали до 37%

Полет в салоне экономического класса из региона за месяц подорожал на 37%, сообщает Северо-кавказстат. В октябре годовой темп прироста составил 11%, в сентябре — 9,69%. Основной причиной стал подъем стоимости услуг пассажирского транспорта.

Как улететь в Москву на Новый год:

Кроме того, к повышению расходов отечественных перевозчиков привел рост цен на авиакеросин. С увеличением потока туристов компании решили компенсировать затраты, включив их в стоимость билетов.

Также авиакомпании столкнулись с ростом затрат на обслуживание авиапарка, им приходится покупать импортные запчастей в условиях падения курса рубля.

Как писали Юга.ру, компания Fodor's Travel представила оригинальный рейтинг для туристов. Вместо традиционного списка «куда поехать» она представила список мест, «куда не стоит ехать» в 2024 году.