Венеция, Афины, Самуи. Для туристов составили список мест, куда не стоит ехать в 2024 году

Вместо традиционного списка «куда поехать» она представила список мест, «куда не стоит ехать» в 2024 году. Однако составители уточняют, что не хотели унизить или очернить направления в списке. Места оценивались с точки зрения негативных аспектов, таких как толпы туристов, загрязнение окружающей среды и дороговизна. Они считают, что выбранные места просто разочаруют людей.

«Этот список представляет собой не список мест, которые мы презираем, а список мест, которые мы уважаем. Мы надеемся, что этот рейтинг побудит читателей найти новые способы посещения некоторых из самых знаковых достопримечательностей мира, а не избегать их вообще. Как добросовестные путешественники, мы должны постоянно относиться к нашему миру и местам, которые мы любим, с уважением. Потому что сейчас эти места взывают о помощи», — заявили составители рейтинга.

В список достопримечательностей, которые стоит избавить от посещения, включили следующие:

Венеция, Италия. Город на воде уже много лет борется с чрезмерным туризмом, но безрезультатно. Также в Венеции очень дорого и сильно страдает экология.

Афины, Греция. Как уверяют составители рейтинга, «чрезмерный туризм и отсутствие утвержденных планов управления наносят ущерб Акрополю и приводят к утрате традиционного образа жизни в прилегающих районах».

Гора Фудзи, Япония. По словам авторов списка, туристы не осознают риски и вредные последствия восхождения на гору Фудзи и подвергают себя физическому риску.

Национальный памятник горы Сан-Габриэль, Калифорния. Из-за потока туристов место, которое должно было стать естественным оазисом для округа Лос-Анджелес, стало деградировать.

Бухта Халонг, Вьетнам. Здесь переполнение бухты туристическими кораблями и многочисленные рыболовные сообщества, которые оставляют после себя в воде много мусора и дизельного топлива.

Пустыня Атакама, Чили. «Чили позиционирует пустыню Атакама как один из лучших природных ресурсов, но это противоречит тому, как она управляет защитой окружающей среды пустыни», — пишут составители рейтинга.

Озеро Верхнее, Мичиган. Самое глубокое и крупное озеро в системе Великих озёр в США также сталкивается с экосистемными угрозами, такими как инвазивные виды и цветение водорослей.

Река Ганг, Индия. Она сталкивается с сокращением стока и загрязнением плавучей среды. Кроме того, есть угроза среде обитания речным дельфинам.

Самуи, Таиланд. На популярном острове нехватка пресной воды, потому что туристы истощают 70% его ресурсов.

Как писали Юга.ру, с начала 2023 года на курортах Краснодарского края отдохнули 17,5 млн туристов, что является рекордом.