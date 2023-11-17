Между Сочи и Хабаровском весной 2024 года начнут летать самолеты

Авиакомпания iFly возобновит полеты между Сочи и Хабаровском с мая 2024 года

16 ноября пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщила в телеграм-канале, что из региона запустят прямые рейсы в Краснодарский край.

Первый рейс запланирован на 30 мая 2024 года. Завершится программа в октябре. В Сочи будут летать самолеты по четвергам и воскресеньям, а в Хабаровск — по четвергам и субботам.



«Прямой рейс Хабаровск-Сочи не просто позволяет дальневосточникам отдохнуть на востребованном курорте Краснодарского края, но и укрепляет связи между регионами и стимулирует обоюдное развитие туристического сектора», — рассказали в Минтрансе региона.

Напомним, что в 2024 году из Сочи запустят рейсы в Улан-Удэ.



Как сообщали Юга.ру, в июне из Минвод начали летать самолеты в Хабаровск. Рейсов не было 10 лет.

Ранее Юга.ру писали, Росавиация субсидировала рейсы в Краснодарский край и Ставрополье. В продаже появятся 3,4 млн билетов по специальному тарифу.