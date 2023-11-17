В Краснодаре продолжаются суды за квартиру. На нее претендуют семья погибшего участника СВО и мать-одиночка

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре суд пересмотрит дело о возврате квартиры семье погибшего участника СВО. Жилье забрали за долги, новым собственником стала мать-одиночка

Предыстория. За долги по ипотеке банк выставил на торги квартиру семьи погибшего на СВО мужчины. Новым собственником жилья стала мать-одиночка. Но семья погибшего не выселялась из квартиры, а вскоре добилась в суде возврата имущества.

Как пишет «Ъ-Кубань», 16 ноября прошло заседание по кассационному иску. Суд отменил решение о возврате квартиры первому собственнику и отправил дело на новое рассмотрение. Причиной назвали «нарушение или неправильное применение норм процессуального права».

Известно, что первая семья приобрела жилье с использованием материнского капитала. При этом банк все равно расторг договор и продал объект. Вторая собственница купила квартиру также законным путем, используя свой материнский капитал.

Кому в итоге достанется квартира, решит Краснодарский краевой суд по итогам нового рассмотрения дела.

Как ранее писали Юга.ру, на Ставрополье офицер хотел получить от участника СВО взятку за награду.

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В Краснодаре продолжаются суды за квартиру. На нее претендуют семья погибшего участника СВО и мать-одиночка
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