В Краснодаре продолжаются суды за квартиру. На нее претендуют семья погибшего участника СВО и мать-одиночка

В Краснодаре суд пересмотрит дело о возврате квартиры семье погибшего участника СВО. Жилье забрали за долги, новым собственником стала мать-одиночка

Предыстория. За долги по ипотеке банк выставил на торги квартиру семьи погибшего на СВО мужчины. Новым собственником жилья стала мать-одиночка. Но семья погибшего не выселялась из квартиры, а вскоре добилась в суде возврата имущества.

Как пишет «Ъ-Кубань», 16 ноября прошло заседание по кассационному иску. Суд отменил решение о возврате квартиры первому собственнику и отправил дело на новое рассмотрение. Причиной назвали «нарушение или неправильное применение норм процессуального права».

Известно, что первая семья приобрела жилье с использованием материнского капитала. При этом банк все равно расторг договор и продал объект. Вторая собственница купила квартиру также законным путем, используя свой материнский капитал.

Кому в итоге достанется квартира, решит Краснодарский краевой суд по итогам нового рассмотрения дела.