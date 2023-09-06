В Краснодарском крае семье погибшего участника СВО вернули квартиру. Ранее жилье забрали из-за долгов

Краснодарский краевой суд аннулировал предыдущее решение и вернул квартиру семье погибшего на СВО бойца. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на адвоката Александра Валявского. Решение суда первой инстанции обжаловала прокуратура Сочи.

Напомним, супруги из Краснодарского края с двумя несовершеннолетними детьми купили в ипотеку квартиру. Из-за проблем с деньгами у них накопился долг по платежам в 350 тыс. рублей. Во время судов мужчину мобилизовали, а в 2023 году он погиб.

Договор на квартиру расторгли по инициативе банка без участия мужчины. Также участнику СВО отказали в приостановлении судебного производства, что является нарушением закона. В итоге торги провели по не вступившему в силу решению суда. Кроме того, квартиру купили с использованием маткапитала, что не позволяет выставлять её на торги.

После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовалась депутат Госдумы Нина Останина. Она направила депутатские запросы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и генпрокурору РФ Игорю Краснову. В Генпрокуратуре взяли ситуацию на контроль.

Ранее Юга.ру рассказывали историю мобилизованного краснодарца, который год пытается доказать, что не годен для отправки на СВО из-за травм спины.