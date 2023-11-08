На Ставрополье офицер хотел получить от участника СВО взятку за награду

Старший офицер одной из войсковых частей Ставропольского края Александр Кипячкин получил пять лет колонии строгого режима по обвинениям в превышении полномочий и получении взятки

Из материалов дела следует, что в конце сентября он договорился с контрактником за 300 тыс. рублей внести его в обход установленным порядкам в список награждения медали Жукова. Чтобы скрыть от командования незаконные действия, он получил аналогичный документ, содержащий сведения о представлении к награждению медалью Суворова, и исключил из него данные другого бойца.

Контрактник, который должен был получить медаль Жукова, сам обратился к правоохранителям и под их надзором передал Кипячкину деньги. После чего последнего задержали.