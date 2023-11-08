На Ставрополье офицер хотел получить от участника СВО взятку за награду
Старший офицер одной из войсковых частей Ставропольского края Александр Кипячкин получил пять лет колонии строгого режима по обвинениям в превышении полномочий и получении взятки
Из материалов дела следует, что в конце сентября он договорился с контрактником за 300 тыс. рублей внести его в обход установленным порядкам в список награждения медали Жукова. Чтобы скрыть от командования незаконные действия, он получил аналогичный документ, содержащий сведения о представлении к награждению медалью Суворова, и исключил из него данные другого бойца.
Контрактник, который должен был получить медаль Жукова, сам обратился к правоохранителям и под их надзором передал Кипячкину деньги. После чего последнего задержали.
Защита обвиняемого просила о смягчении наказания, ссылаясь на статус ветерана боевых действий, положительные характеристики, возмещение ущерба в виде помощи детскому дому и готовность перейти на низшую должность командира взвода для дальнейшего участия в боевых действиях.
Южный окружной военный суд квалифицировал его действия по п. «е» ч. 3 ст. 286 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и назначил Кипячкину пять лет колонии строгого режима за превышение полномочий и получение взятки.
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