В библиотеках Сочи появится книга «История Красной Поляны» со старинными фотографиями и картами поселка

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» передал библиотекам Сочи больше 100 экземпляров монографии краеведа Дмитрия Андреева «История Красной Поляны»

Изданная при поддержке «Роза Хутор» книга «История Красной Поляны» — единственный исследовательский труд, который обобщил факты об этапах развития поселка с древних времен до конца XX века.

Автор книги — историк и краевед Дмитрий Андреев — известен трудами по изучению Западного Кавказа. Он готовил «Историю Красной Поляны» более пяти лет и отразил в ней данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя, Тбилиси и малоизвестных литературных источников. В книге много старинных фотографий, портретов, топографических карт, схем и иллюстраций.

«Долгое время я занимаюсь туризмом, всегда интересовался историей горного Причерноморья. Но всеобъемлющего труда, посвященного этой теме, не нашел. За годы работы над книгой я изучил около 600 архивных дел. Надеюсь, что мой труд станет полезным как для ученых-исследователей, так и для самого широкого круга влюбленных в Красную Поляну и окрестные горы», — поделился автор книги. 

«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы»:

Монография вышла тиражом 500 экземпляров. Часть из них уже поступила в учебные заведения Сочи. По два экземпляра книги появятся во всех 49 библиотеках и трех музеях Сочи

«Сохранение исторического наследия — один из ключевых компонентов повестки устойчивого развития «Роза Хутор». Зачастую ценные знания об отдаленных событиях, происходивших здесь, нужно собирать по крупицам. Поэтому курорт активно поддерживает историков и краеведов по выявлению, описанию и популяризации историко-культурного наследия горного кластера Сочи, понимая, что без прошлого нет будущего», — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

  • Презентация монографии «История Красной Поляны» в центральной библиотеке Сочи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    Презентация монографии «История Красной Поляны» в центральной библиотеке Сочи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Читайте также:

Гостями презентации двухтомной монографии Дмитрия Андреева в центральной библиотеке города стали больше 50-ти экскурсоводов, историков и краеведов Сочи.

Начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова считает, что монография пригодится не только тем, кто хочет больше узнать о Красной Поляне, но и экскурсоводам — для разработки новых маршрутов. «Поэтому мы с радостью поддерживаем инициативы «Роза Хутор» по взаимодействию с библиотеками города. Ранее курорт уже передал библиотекам Сочи уникальные издания «Сказки горного Черноморья» и монографию ученого Анатолия Кудактина «Бурый медведь на Кавказе». Мы очень надеемся, что книга Дмитрия Андреева «История Красной Поляны», которая заканчивается описанием событий 90-х годов прошлого века, продолжит свое повествование до наших дней, и мы увидим еще один том», — добавила Марианна Устинова.

Как писали Юга.ру, в феврале 2023 года курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили книгу «Детская горная энциклопедия: ответы на вопросы почемучек».

Библиотеки История Книги Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор Сочи

Новости

В Индии покажут работы краснодарского художника и путешественника Сергея Дудко
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную комедию «Аферистка»
Погода на выходных в Краснодаре: синоптики обещают дожди и сильный ветер
Между Сочи и Хабаровском весной 2024 года начнут летать самолеты
В Краснодаре на выходных пройдет винтажный маркет
В Краснодарском театре драмы начали ремонт фасада

Лента новостей

История Версаче, изобретение самбо и гардемарины
Вчера, 13:49
История Версаче, изобретение самбо и гардемарины
Рассказываем, что посмотреть в кино с 16 ноября
В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей
Вчера, 17:07
В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей
Когда его построят?
Кому повысят пенсии в 2024‑м году?
Вчера, 14:38
Кому повысят пенсии в 2024‑м году?
Узнали в Социальном фонде России по Краснодарскому краю

Реклама на сайте