В библиотеках Сочи появится книга «История Красной Поляны» со старинными фотографиями и картами поселка

Курорт «Роза Хутор» передал библиотекам Сочи больше 100 экземпляров монографии краеведа Дмитрия Андреева «История Красной Поляны»

Изданная при поддержке «Роза Хутор» книга «История Красной Поляны» — единственный исследовательский труд, который обобщил факты об этапах развития поселка с древних времен до конца XX века.

Автор книги — историк и краевед Дмитрий Андреев — известен трудами по изучению Западного Кавказа. Он готовил «Историю Красной Поляны» более пяти лет и отразил в ней данные архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ставрополя, Тбилиси и малоизвестных литературных источников. В книге много старинных фотографий, портретов, топографических карт, схем и иллюстраций.

«Долгое время я занимаюсь туризмом, всегда интересовался историей горного Причерноморья. Но всеобъемлющего труда, посвященного этой теме, не нашел. За годы работы над книгой я изучил около 600 архивных дел. Надеюсь, что мой труд станет полезным как для ученых-исследователей, так и для самого широкого круга влюбленных в Красную Поляну и окрестные горы», — поделился автор книги.

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Монография вышла тиражом 500 экземпляров. Часть из них уже поступила в учебные заведения Сочи. По два экземпляра книги появятся во всех 49 библиотеках и трех музеях Сочи .

«Сохранение исторического наследия — один из ключевых компонентов повестки устойчивого развития «Роза Хутор». Зачастую ценные знания об отдаленных событиях, происходивших здесь, нужно собирать по крупицам. Поэтому курорт активно поддерживает историков и краеведов по выявлению, описанию и популяризации историко-культурного наследия горного кластера Сочи, понимая, что без прошлого нет будущего», — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Презентация монографии «История Красной Поляны» в центральной библиотеке Сочи © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Гостями презентации двухтомной монографии Дмитрия Андреева в центральной библиотеке города стали больше 50-ти экскурсоводов, историков и краеведов Сочи. Начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова считает, что монография пригодится не только тем, кто хочет больше узнать о Красной Поляне, но и экскурсоводам — для разработки новых маршрутов. «Поэтому мы с радостью поддерживаем инициативы «Роза Хутор» по взаимодействию с библиотеками города. Ранее курорт уже передал библиотекам Сочи уникальные издания «Сказки горного Черноморья» и монографию ученого Анатолия Кудактина «Бурый медведь на Кавказе». Мы очень надеемся, что книга Дмитрия Андреева «История Красной Поляны», которая заканчивается описанием событий 90-х годов прошлого века, продолжит свое повествование до наших дней, и мы увидим еще один том», — добавила Марианна Устинова.