История Версаче, изобретение самбо и гардемарины. Рассказываем, что посмотреть в кино с 16 ноября
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе
Действие спортивной драмы «Легенда о самбо» происходит во время московской спартакиады в 1936 году. Сотрудник НКВД и мастер боевых искусств Виктор Спиридонов вместе с советским разведчиком Василием Ощепковым решают разработать новое национальное искусство самообороны. Один — строгий советский офицер, ветеран русско-японской войны, второй — сирота, долгое время изучавший дзюдо. Команды, подготовленные Ощепковым и Спиридоновым, сходятся друг против друга за право попасть в состав сборной страны.
Документальная лента «Версаче» расскажет о том, каким был знаменитый модельер, ставший эталоном стиля и свободы. Он перевернул мир моды с ног на голову и открыл дорогу на подиум многим манекенщицам. В кадре — знаменитые показы, воспоминания друзей и работавших с ним людей, среди которых Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, Джон Бон Джови и Эрик Этебари. Фильм снимали в собственном поместье Версаче в Майами.
Действие приключенческого фильма «Гардемарины 1787. Война» происходит в Крыму. Несмотря на Манифест российской императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые соединили полуостров с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот союз. Разобраться в происходящем правительница поручила гардемаринам. Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети.
Приключенческая комедия «Папаша в бегах» рассказывает о простом сибиряке Анатолие, который узнает, что его жена ждет ребенка. Парень не готов к такой ответственности, поэтому не придумывает ничего лучше, кроме как сбежать на вахту. В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. Затем случается череда роковых совпадений, и вот уже герой значится похитителем детей и объявлен в областной розыск.
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