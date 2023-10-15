В Краснодаре пройдет фестиваль фильмов Вуди Аллена

20 октября состоится показ и обсуждение с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым романтического триллера «Великая ирония». Успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается на улицах Парижа со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность, она решается на роман с ним. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. 21-22 октября ленту покажут в дублированной версии.

3 ноября можно будет посмотреть и обсудить с кинокритиком Алексеем Двоеглазовым романтическую комедию «Дождливый день в Нью-Йорке». В главных ролях снялись Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селена Гомес. Девушка родом из небольшого городка в Аризоне отправляется брать интервью у известного режиссера, выросшего на Манхэттене. На фестивале фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. 4-5 ноября фильм покажут в дубляже.

17 ноября состоится показ и обсуждение с кинокритиком Виктором Венгерским мелодрамы «Колесо чудес». В главных ролях Кейт Уинслет, Джастин Тимберлейк, Джеймс Белуши, Джуно Темпл. История страсти, жестокости и предательства на примере четырех героев. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. 18-19 ноября фильм ленту покажут в дублированной версии.

1 декабря можно будет оценить и обсудить с киноведом Григорием Гибертом комедию «Фестиваль Рифкина». Супружеская пара из Америки прибывает в Сан-Себастьян на престижный международный кинофестиваль. Ленту покажут на языке оригинала с русскими субтитрами, а 2-3 ноября — в дубляже.

Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 13 октября по 24 ноября проходит фестиваль фильмов с участием Райана Гослинга.