Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Двуличный любовник»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Двуличный любовник» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из трейлера к фильму «Двуличный любовник» © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 19 ноября посмотреть и обсудить эротический триллер «Двуличный любовник»

Франко-бельгийскую ленту в 2017 году выпустил прославленный режиссер Франсуа Озон («8 женщин», «Бассейн», «Молода и прекрасна», «По воле божьей», «Лето 85»). Она является вольной адаптацией романа Джойс Кэрол Оутс «Жизнь близнецов» 1987 года.

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25-летняя бывшая фотомодель по имени Хлоя долгое время страдает от болей в животе. На приёме у гинеколога ей советуют обратиться к психиатру, так как, по мнению врача, проблема имеет психосоматическое происхождение. Девушка начинает ходить на приемы к психоаналитику Полю и через некоторое влюбляется в него. Мужчина отвечает Хлое взаимностью, пара начинает жить вместе. Однажды Хлоя случайно встречает двойника Поля.

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как писали Юга.ру, в краснодарском магазине «Чарли» 17 ноября пройдет лекция «Нартский эпос: жизнь и смерть богов и героев в горах Кавказа».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Двуличный любовник»
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