Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Двуличный любовник»

Франко-бельгийскую ленту в 2017 году выпустил прославленный режиссер Франсуа Озон («8 женщин», «Бассейн», «Молода и прекрасна», «По воле божьей», «Лето 85»). Она является вольной адаптацией романа Джойс Кэрол Оутс «Жизнь близнецов» 1987 года.

25-летняя бывшая фотомодель по имени Хлоя долгое время страдает от болей в животе. На приёме у гинеколога ей советуют обратиться к психиатру, так как, по мнению врача, проблема имеет психосоматическое происхождение. Девушка начинает ходить на приемы к психоаналитику Полю и через некоторое влюбляется в него. Мужчина отвечает Хлое взаимностью, пара начинает жить вместе. Однажды Хлоя случайно встречает двойника Поля.

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.