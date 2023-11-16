Адыгея вошла в топ-5 направлений для приключенческого туризма в России

МТС с помощью сервисов аналитики Big Data и на основе данных МТС Travel изучила популярность приключенческого туризма в России в пик сезона (летом — в начале осени).

Преимущественно в Адыгею приезжают на выходные или в праздники. По этому показателю республика занимает первое место в стране. Больше половины турпотока в Адыгею составляют соседи — жители Краснодарского края. Еще четверть — из ближайших Ростовской области и Ставропольского края. С начала года республика уже приняла на 40% больше туристов, чем в 2022-м.

Самыми посещаемыми местами в Адыгее этим летом стали Савранская канатная дорога, ущелье реки Мишоко и Даховский мост. Регион продолжает наращивать и долю организованного туризма — групп под руководством инструкторов, приезжающих для восхождения на самые популярные вершины Западного Кавказа — Оштен, Фишт и Пшеха-Су.

В пятёрку наиболее активно растущих направлений приключенческого туризма, кроме Адыгеи, также вошли Иркутская и Мурманская области, КЧР и Северная Осетия.

Ядро аудитории сегмента приключенческого туризма в пиковый для поездок сезон составили люди в возрасте от 35 до 44 лет. Как показывают данные, доход наибольшей части туристов — от 40 до 80 тыс. рублей, еще треть туристов ежемесячно располагает доходом до 40 тыс. рублей. По данным аналогичного исследования в весенний период, наибольшую часть, или 31%, туристов-«приключенцев» составляли люди с доходом от 75 до 150 тыс. рублей.

Весной в отпуск чаще всего отправляются путешественники, выезжающие на отдых не один раз в году. Летом поездки к необычным природным достопримечательностям требуют меньше дополнительных затрат. Например, не нужно покупать специальную одежду и снаряжение. Как следствие, данный тип отдыха становится более доступным.