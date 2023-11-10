В Краснодарском крае производство сидра, пуаре и медовухи выросло на 84%. Пива сварили на 10% меньше

Объем производства сидра, пуаре и медовухи в Краснодарском крае за три квартала 2023 года увеличился на 84,6% и составил 963,5 тыс. декалитров

Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и в 2,3 раза — чем в 2021-м, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Отгрузили продукции в объеме 895,9 тыс. декалитров, что на 76,6% больше, чем годом ранее.

При этом в целом по России производство сидра, пуаре и медовухи выросло всего на 7% и составило 7,7 млн декалитров.