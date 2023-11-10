В Краснодарском крае производство сидра, пуаре и медовухи выросло на 84%. Пива сварили на 10% меньше
Объем производства сидра, пуаре и медовухи в Краснодарском крае за три квартала 2023 года увеличился на 84,6% и составил 963,5 тыс. декалитров
Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, и в 2,3 раза — чем в 2021-м, согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Отгрузили продукции в объеме 895,9 тыс. декалитров, что на 76,6% больше, чем годом ранее.
При этом в целом по России производство сидра, пуаре и медовухи выросло всего на 7% и составило 7,7 млн декалитров.
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Однако производство пива в Краснодарском крае в 2023 году сократилось с 14,1 млн декалитров до 12,8 млн, это почти на 10%. При этом отгрузка напитка выросла на 19,3% до 14,5 млн декалитров. Что касается результатов по стране, то в России производство пива практически осталось на уровне прошлого года — 549,7 млн декалитров против 555 млн.
Как писали Юга.ру, заводы Дагестана в 2023 году увеличили производство коньяка на 8%, а вина более чем на 70%.