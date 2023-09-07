В Краснодаре в районе кинотеатра «Болгария» откроют ресторан паназиатской кухни. В сети появились эскизы

© Скриншот из инстаграма toriramen.krd, https://www.instagram.com/p/Cw2pp_ItaNo/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg== (Инстаграм признан экстремистским и запрещен в России)

© Скриншот из инстаграма toriramen.krd, https://www.instagram.com/p/Cw2pp_ItaNo/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg== (Инстаграм признан экстремистским и запрещен в России)

На месте кафе «Лиза» рядом с кинотеатром «Болгария» в Краснодаре планируют открыть новый ресторан сети паназиатской кухни

На сайте сети ресторанов паназиатской кухни появилась информация об открытии пятого заведения в Краснодаре. Его построят на улице Ставропольской 238/4 рядом с кинотеатром «Болгария». Заведение планируют открыть в октябре.

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Новая локация Tori Ramen будет выполнена в традиционном восточном стиле с элементами современности.



«На этапе дизайн-проекта я понял, что хочу, чтобы формат здания напоминал пагоду, а летник был по-настоящему азиатским», — поделился владелец сети ресторанов в инстаграме* заведения.

На территории заведения также появится игровое пространство для детей.



На новость об открытии ресторана отреагировали местные жители. Они оставили следующие пожелания:

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